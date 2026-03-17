Кавказский медицинский центр: Патриарх поступил с массивным желудочным кровотечением, помещен в отделение критической реанимации


17.03.2026   10:12


По информации Кавказского медицинского центра, Католикос-Патриарх Илиа II помещен в реанимационное отделение.

Как сообщил представитель Кавказского медицинского центра «Имеди», состояние Патриарха требует внимания.

«Он поступил с массивным желудочным кровотечением. Проведены соответствующие лечебные - диагностические процедуры, он помещен в отделение критической реанимации. Состояние требует внимания, гемодинамика нестабильна», - сообщают в клинике.


В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
