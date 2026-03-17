|
|
|
Министр здравоохранения посетил Кавказский медицинский центр, чтобы ознакомиться с состоянием здоровья Патриарха
17.03.2026 10:12
Министр здравоохранения Грузии Михаил Сарджвеладзе посетил Кавказский медицинский центр, чтобы ознакомиться с состоянием здоровья Католикоса-Патриарха Илии II.
По словам Сарджвеладзе, врачи делают все, чтобы безопасность Патриарха и все жизненно важные показатели были в норме.
«Врачи делают все, чтобы максимально обеспечить безопасность пациента. Конечно, учитывая возраст и все остальное, ситуация непростая. В настоящее время пациент находится в отделении интенсивной терапии, ведется наблюдение, и принимаются все необходимые меры для скорейшего обеспечения всех жизненно важных параметров», - сообщил Сарджвеладзе «Имеди».
В Кавказском медицинском центре находились также другие высокопоставленные чиновники.
Для справки, Патриарх был доставлен в клинику с массивным желудочным кровотечением. Он помещен в отделение критической реанимации. Как сообщают в клинике, состояние здоровья Илии II требует внимания.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна