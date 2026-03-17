Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Министр здравоохранения посетил Кавказский медицинский центр, чтобы ознакомиться с состоянием здоровья Патриарха


17.03.2026   10:12


Министр здравоохранения Грузии Михаил Сарджвеладзе посетил Кавказский медицинский центр, чтобы ознакомиться с состоянием здоровья Католикоса-Патриарха Илии II.

По словам Сарджвеладзе, врачи делают все, чтобы безопасность Патриарха и все жизненно важные показатели были в норме.

«Врачи делают все, чтобы максимально обеспечить безопасность пациента. Конечно, учитывая возраст и все остальное, ситуация непростая. В настоящее время пациент находится в отделении интенсивной терапии, ведется наблюдение, и принимаются все необходимые меры для скорейшего обеспечения всех жизненно важных параметров», - сообщил Сарджвеладзе «Имеди».

В Кавказском медицинском центре находились также другие высокопоставленные чиновники.

Для справки, Патриарх был доставлен в клинику с массивным желудочным кровотечением. Он помещен в отделение критической реанимации. Как сообщают в клинике, состояние здоровья Илии II требует внимания.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна