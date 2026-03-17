Министр здравоохранения посетил Кавказский медицинский центр, чтобы ознакомиться с состоянием здоровья Патриарха

17.03.2026 10:12





Министр здравоохранения Грузии Михаил Сарджвеладзе посетил Кавказский медицинский центр, чтобы ознакомиться с состоянием здоровья Католикоса-Патриарха Илии II.



По словам Сарджвеладзе, врачи делают все, чтобы безопасность Патриарха и все жизненно важные показатели были в норме.



«Врачи делают все, чтобы максимально обеспечить безопасность пациента. Конечно, учитывая возраст и все остальное, ситуация непростая. В настоящее время пациент находится в отделении интенсивной терапии, ведется наблюдение, и принимаются все необходимые меры для скорейшего обеспечения всех жизненно важных параметров», - сообщил Сарджвеладзе «Имеди».



В Кавказском медицинском центре находились также другие высокопоставленные чиновники.



Для справки, Патриарх был доставлен в клинику с массивным желудочным кровотечением. Он помещен в отделение критической реанимации. Как сообщают в клинике, состояние здоровья Илии II требует внимания.





