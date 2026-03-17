Кавелашвили находится в Кавказском медицинском центре, куда помещен Католикос-Патриарх Грузии
17.03.2026 12:28
В Кавказском медицинском центре, где находится Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II, находится президент Грузии Михаил Кавелашвили вместе с супругой.
В центре также находится министр здравоохранения Грузии Михаил Сарджвеладзе.
По словам Сарджвеладзе, делается всё возможное, чтобы как можно быстрее восстановить все жизненно важные показатели, необходимые для здоровья Патриарха.
В Кавказском медицинском центре также находились Народный защитник Грузии Леван Иоселиани и министр культуры Тинатин Рухадзе.
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II был доставлен в Кавказский медицинский центр поздно ночью из-за ухудшения состояния здоровья. По информации врачей, у Патриарха было массивное желудочное кровотечение, в связи с чем ему были проведены соответствующие процедуры, и кровотечение удалось остановить. Как заявляют в центре, на данном этапе Илия II находится в отделении критической медицины и подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
