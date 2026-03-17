Народный защитник: Делают все, чтобы здоровье патриарха было стабильным


17.03.2026   12:32


Будем надеяться, что все будет хорошо, они делают все, чтобы состояние улучшилось, чтобы преодолеть эту проблему, которая беспокоит. Я не разговаривал с врачами, но те, кто там находятся, настроены обнадеживающе и ожидают, что все будет хорошо, - заявил Народный защитник Леван Иоселиани журналистам в Кавказском медицинском центре, где он побывал, чтобы узнать о состоянии здоровья Католикоса-Патриарха Илии II.

«Хочу пожелать Патриарху здоровья, многие люди связались со мной и обеспокоены этой новостью. Естественно, нас всех тревожит состояние его здоровья. Делают все, чтобы его состояние было стабильным, чтобы в итоге он вышел из этого положения. Будем надеяться, что все будет хорошо. Я на это надеюсь. Делают все, чтобы улучшить его состояние, чтобы преодолеть эту проблему, которая его беспокоит. Я не разговаривал с врачами, но те, кто там находятся, настроены обнадеживающе и ожидают, что все будет хорошо», -отметил Иоселиани.


