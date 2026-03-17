Бывший Омбудсмен Уча Нануашвили вызван на опрос в СГБ

17.03.2026 12:34





Бывший Народный защитник Уча Нануашвили вызван на опрос в Службу государственной безопасности. Об этом Нануашвили написал в Facebook.



По его словам, его вызвали в ведомство «по вопросу коммуникации с экспертом «Московского механизма» ОБСЕ».



«СГБ возобновила преследование правозащитников! Вчера вечером мне позвонил следователь Службы государственной безопасности, меня вызвали по вопросу коммуникации с экспертом «Московского механизма» ОБСЕ, насколько я понял, в телеэфире упомянул Давид Кацарава. Оказывается, нам, правозащитникам, запрещена коммуникация с экспертом ОБСЕ? Как видно, «Московскмй механизм» их очень волнует», - написал Нануашвили.





