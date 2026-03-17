Штрафы за нарушение правил внутреннего судоходства в Грузии будут ужесточены — законопроект

17.03.2026 13:08





В Грузии ужесточаются меры наказания за нанесение ущерба внутренним водам и навигационным знакам, а также вводятся новые штрафы. Соответствующий законопроект, предусматривающий внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях, уже поддержан в первом чтении Комитетом по правовым вопросам парламента.



Согласно законопроекту, управление транспортным средством без регистрации в государственном реестре или без указания его названия и регистрационного номера, а также нарушение правил навигации повлечет за собой:



• для физического лица — штраф в размере 500 лари;

• для юридического лица — штраф в размере 1000 лари;



По словам заместителя министра экономики и устойчивого развития Тамар Иоселиани, санкции также налагаются за следующие нарушения:



• Повреждение навигационных знаков: Повреждение навигационных знаков, установленных во внутренних водах Грузии, территориальном море или на суше, будет наказываться.

• Пожарная безопасность: Нарушение правил пожарной безопасности во время плавания.

• Недостатки при проверке: Организации, чьи противоправные действия создали угрозу для имущества, окружающей среды или груза во время технической проверки, будут оштрафованы.



Кроме того, законопроект содержит положение, предусматривающее соответствующие санкции за незаконный промысел на территории морских портов.







