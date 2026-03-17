Папуашвили: ЕС сегодня — препятствующая сила для демократии в Грузии

17.03.2026 13:50





Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что основная ответственность за нынешнюю напряженность в отношениях между Грузией и ЕС лежит на европейских лидерах, которые превратили эти отношения в заложника собственной политической повестки.



«Нас это не устраивает. Эта ситуация должна измениться», — заявил на пленарном заседании председатель парламента Шалва Папуашвили, представляя ежегодный отчет о деятельности парламента Грузии.



По словам спикера, в Брюсселе прекрасно понимают, какие шаги необходимо предпринять, чтобы вернуть отношения с Грузией в достойные рамки, в которых они должны развиваться.



«Прежде всего, Европейский союз должен уважать демократию, то есть власть народа. Навязывание грузинскому обществу политической воли извне или попытки создать вместо него суррогатный «грузинский народ», подогнанный под собственные предпочтения, является грубым отрицанием демократии. Своей нынешней политикой Брюссель выступает не содействующей, а препятствующей силой для грузинской демократии.



Во-вторых, Европейский союз должен уважать верховенство права. Брюссель уже достаточно раз потерпел поражение в международных судах в спорах с грузинской судебной системой, чтобы сегодня вновь высокомерно ставить под сомнение ее решения.



Поражения были в Страсбурге — по делам Саакашвили, Мелия, Гварамия, Ахалая и «Рустави 2»; в арбитражах Парижа и Вашингтона — по делу Хазарадзе.



Во всех тех делах, которые годами представлялись как политическое преследование, в итоге правосудие сказало иное. Повторение тех же обвинений после этого — это уже не защита верховенства права, а обычная политическая пропаганда. Поэтому Брюссель должен четко подтвердить свою приверженность принципу верховенства права и дистанцироваться от насилия и политически мотивированных преступлений как инструмента политики», — заявил Папуашвили.



Глава грузинского парламента добавил, что ЕС должен прекратить дезинформацию и антигрузинскую риторику — это, отметил он, исходит из Брюсселя и других столиц ЕС.



«Партнерство невозможно там, где вместо правды доминируют политические нарративы. Если Европейский союз действительно хочет улучшить отношения с Грузией, путь прост: уважать грузинский народ, уважать его демократический выбор и уважать ценности, которые называются европейскими. Иного пути просто не существует», — заключил Папуашвили.



Источник: SOVA

