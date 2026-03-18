Кобахидзе: Вклад Святейшего выходит за рамки духовного измерения

18.03.2026 15:31





Вклад Святейшего выходит за рамки сугубо духовного измерения. В деле сохранения национальной самобытности, спасения традиций и укрепления государственности вклад Илии II неоценим, - указанное заявление в связи с кончиной Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II сделал премьер-министр Ираклий Кобахидзе.



Как говорится в распространенном им заявлении, Патриарх своей мудростью, любовью к ближнему, безграничным терпением и способностью к прощению смог укрепить веру в сердцах граждан.



«Выражаю соболезнования всей Грузии в связи с кончиной духовного отца нашего народа, Католикоса-Патриарха всея Грузии, Святейшего и Блаженнейшего Илии II. С его уходом завершилась величайшая эпоха в истории нашей Матери-Церкви и грузинского государства. Период пастырского служения Святейшего совпал с тяжелейшими, переломными годами для нашей страны. На этом историческом пути он неизменно оставался духовным лидером нации и символом единства. Патриарх своей мудростью, любовью к ближнему, безграничным терпением и способностью к прощению смог укрепить веру в наших сердцах. Вклад Святейшего выходит за рамки сугубо духовного измерения. В деле сохранения национальной самобытности, спасения традиций и укрепления государственности вклад Илии II бесценен. Своим бескорыстным служением Богу, Родине и человеку он навсегда занял место среди величайших деятелей нашей многовековой истории.



Выражаю искренние соболезнования Грузинской апостольской автокефальной православной церкви, Священному синоду, архиереям, духовенству и каждому соотечественнику. Наш долг и долг всех будущих поколений - бережно хранить великое наследие нашего духовного отца. Вечная ему память», - говорится в заявлении премьер-министра.





