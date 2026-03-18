Саакашвили о кончине Илии II: В грузинской церкви остается большая пустота

18.03.2026 16:27





«Илии II больше нет - нас покинула по-настоящему масштабная личность. Он был многогранно одарённым человеком. Грузинской церкви он восстановил автокефалию, укрепил её и сохранил единство. Для грузин он был духовным лидером. Он вернул многим людям веру и укрепил её. Для меня, помимо всего прочего, он был другом и крёстным моего младшего сына, с ним я впервые встретился ещё в детстве, в Сиони, в 1978 году. К сожалению, после моего заключения у нас больше не было общения, вероятно, этому помешало состояние его здоровья. Также хочу сказать тем, кто в последние годы был разочарован его молчанием: учитывайте, что он находился в очень тяжёлом состоянии и под полным контролем. Никто не безошибочен, однако совершённые им добрые дела несоизмеримо более значимы и всеобъемлющи.



