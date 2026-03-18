|
|
|
Католикос-Патриарх всея Грузии будет погребен в соборе Сиони
18.03.2026 16:28
Католикос-Патриарх всея Грузии Илиа Второй будет похоронен в кафедральном соборе Сиони 22 марта.
Соответствующее решение было принято Священным Синодом на заседании.
Как сообщил архиепископ Иов журналистам, Патриарх будет похоронен в Сиони в соответствии с желанием Илии Второго.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна