Католикос-Патриарх всея Грузии будет погребен в соборе Сиони

Католикос-Патриарх всея Грузии Илиа Второй будет похоронен в кафедральном соборе Сиони 22 марта.



Соответствующее решение было принято Священным Синодом на заседании.



Как сообщил архиепископ Иов журналистам, Патриарх будет похоронен в Сиони в соответствии с желанием Илии Второго.





