Пашинян выразил искренние соболезнования в связи с кончиной Илии Второго
18.03.2026 16:31
Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе соболезнования в связи с кончиной Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II, — об этом сообщают армянские СМИ.
«С глубокой скорбью воспринял известие о кончине Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II. На протяжении почти полувекового патриаршего служения жизнь и деятельность Илии II выражали ценности веры, патриотизма и дружбы между народами», — пишет премьер-министр Армении.
По его словам, внесённый Илией II «незабываемый вклад в развитие духовной жизни, консолидацию общества и укрепление государственности навсегда останется в памяти всех».
«От имени армянского народа и лично от себя выражаю искренние соболезнования властям Грузии, Грузинской православной церкви и братскому грузинскому народу. В этот тяжёлый момент желаю им сил и стойкости перед лицом этой утраты», — заявил Никол Пашинян.
