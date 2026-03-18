Священный синод признал митрополита Шио местоблюстителем престола Католикоса-Патриарха всея Грузии

18.03.2026 18:09





Священный Синод утвердил местоблюстителя, назначенного Патриархом, митрополита Сенакского и Чхороцкурского Шио, в качестве местоблюстителя кафедры Католикоса-Патриарха всея Грузии. Об этом говорится в постановлении Синода, которое на брифинге в Патриархии представил митрополит Тао-Кларджетский Теодоре.



По словам митрополита Теодоре, на заседании Синода выступили митрополит Шио Муджири, митрополит Анания Джапаридзе и митрополит Теодоре Чуадзе.



«Заседание Священного Синода было созвано по прискорбному поводу - в связи с кончиной Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II. Заседание Синода открыл местоблюститель кафедры Патриарха, митрополит Сенакский и Чхороцкурский Шио. В своей речи митрополит Шио выразил соболезнования членам Синода и вспомнил многолетнюю деятельность Католикоса-Патриарха Илии II на благо народа и Церкви.



После этого он поднял вопрос о временном управлении Церковью до избрания нового Патриарха. Свое мнение высказали старейший епископ, митрополит Анания Джапаридзе, а также корепископ Католикоса-Патриарха всей Грузии, митрополит Ахалцихский и Тао-Кларджетский Теодоре. Был зачитан четвертый параграф четвертой главы Положения о временном управлении Церковью. Синод утвердил местоблюстителя, назначенного Патриархом, митрополита Сенакского и Чхороцкурского Шио, в качестве местоблюстителя кафедры Католикоса-Патриарха всея Грузии», - заявил митрополит Теодоре.





