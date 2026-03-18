Епископ Джузеппе Пазотто от имени Католической Церкви Грузии выразил соболезнования

Апостольский администратор Латинского Католикоса на Кавказе, епископ Джузеппе Пазотто, опубликовал письмо соболезнования в связи со смертью Католикоса-Патриарха Грузии Илии II.



«Глава Грузинской Православной Церкви на протяжении сорока девяти лет, Его Святейшество и Блаженство Илия II отошел в мир Господень.



От имени Грузинской Католической Церкви выражаю глубочайшее и искреннее соболезнование Священному Синоду Грузинской Православной Церкви, каждому священнику, монаху, монахине и верующему, а также всем, кто признавал Католикоса-Патриарха своим пастырем и духовным лидером.



Сегодня я не могу не вспомнить моменты, свидетелем которых я лично был: встречи со святым Папой Иоанном Павлом II, а затем с Папой Франциском, которых он как преемник Андрея Первозванного принял в своей резиденции как преемников Петра.



Он часто говорил мне, что «Святой Петр и Святой Андрей были братьями», добавляя: «Мы поминаем друг друга в наших ежедневных молитвах». Теперь они снова встретятся на небесах. Нет сомнения, что между ними царили большое уважение и любовь. «Здесь нелегко, — сказал мне Его Святейшество при нашей первой встрече, — но будь добрым пастырем».



Призываю католиков молиться за него вместе с их православными братьями, чтобы, когда он предстанет перед милосердным Богом — Небесным Отцом, его приняли с неизменной любовью, чтобы он получил вечную жизнь и чтобы вместе со Святыми Андреем, Нино и Георгием он всегда ходатайствовал за всех нас в нашей стране», — говорится в соболезновании Джузеппе Пазотто.





