Пенитенциарная служба: Просьба Михаила Саакашвили «не соответствует норме, предусмотренной кодексом»

19.03.2026 19:12





В Специальной пенитенциарной службе заявляют, что просьба третьего президента Грузии Михаила Саакашвили доставить его на похороны Патриарха Илии II «не соответствует норме, предусмотренной кодексом».



В Специальной пенитенциарной службе «IPN» сообщили, что получили запрос от адвоката.



«От имени третьего президента Грузии адвокат обратился в ведомство, однако этот их запрос не соответствует норме, предусмотренной кодексом», - поясняют в службе.



Находящийся в заключении третий президент Грузии Михаил Саакашвили просит доставить его на похороны Католикоса-Патриарха Грузии Илии II.



«Я попросил своего адвоката написать заявление с просьбой доставить меня на похороны Патриарха, как его друга, третьего президента Грузии», - написал Саакашвили в соцсети.



Напомним, Католикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия II скончался в возрасте 93 лет. В Грузии в связи со смертью Илии II объявлен траур. Патриарх будет похоронен в Сионском соборе в воскресенье, 22 марта.





