Кобахидзе о задержанных: Пока нет признания и раскаяния, говорить о помиловании либо амнистии невозможно

26.03.2026 09:56





Прежде чем начинать разговор об амнистии или помиловании лиц, задержанных в рамках протестных акций, «мы должны увидеть раскаяние и признание», - об этом в эфире телеканала «Имеди» заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



В частности, Ираклий Кобахидзе ответил на вопрос, связанный с требованием освобождения задержанных, и заявил, что «должно быть соответствующее обращение и просьба».



Также премьер считает, что они «должны пересмотреть свою позицию и сами принять решение, исходя из интересов государства».



«Мы неоднократно говорили на эту тему. В чём здесь главная проблема: так называемые политические лидеры, активисты, НПО-активисты вовлекли молодёжь, в основном это молодые люди, в совершение конкретных преступлений, включили их в насильственные, революционные процессы, соответственно, их словам нет цены. Именно они несут ответственность за то, что вовлекли молодёжь: кто-то сделал это осознанно, кто-то - нет, но факт в том, что конкретные люди были вовлечены в преступные действия и сегодня отбывают наказание.



Мы несколько раз делали заявления, в том числе об амнистии, помиловании и подобных мерах, и говорили одно: прежде чем начнётся разговор о чём-либо, мы должны увидеть раскаяние, признание и соответствующее обращение и просьбу», - заявил Ираклий Кобахидзе.



Он пояснил, для чего «это необходимо».



«Для нас не является самоцелью, чтобы кто-то извинился и признал вину - мы должны беречь своё государство», — заявил Кобахидзе.



По словам премьера, за последние четыре года в стране было пять попыток революции, из которых «четыре были насильственными».



«Нельзя постоянно держать страну в таком режиме. Поэтому это сугубо прагматический вопрос: пока нет признания и раскаяния, невозможно даже начинать разговор об амнистии или помиловании. Поэтому, я думаю, эти люди должны пересмотреть свою позицию и сами принять решение, исходя из интересов государства. Это единственное, что я могу сказать», — заявил Ираклий Кобахидзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





