Пара Метелкина-Берулава заняла второе место на чемпионате мира по фигурному катанию


26.03.2026   11:04


В Праге, где проходит чемпионат мира по фигурному катанию, в первый день состоялись соревнования среди пар в спортивных танцах. Вице-чемпионы Олимпиады Анастасия Метёлкина и Лука Берулава на высоком уровне исполнили короткую программу и набрали 79,45 балла — это их лучший результат в сезоне.

После грузинской пары на лёд вышел немецкий дуэт Володин — Хассе. Они получили от судей 79,78 балла, немного опередили наших спортсменов и завершили короткую программу на первом месте.

Имя чемпиона мира в парном катании станет известно сегодня. Метёлкина и Берулава, занимающие второе место, представят произвольную программу 26 марта. Соревнования начнутся в 21:15.


