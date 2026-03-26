Пара Метелкина-Берулава заняла второе место на чемпионате мира по фигурному катанию

26.03.2026 11:04





В Праге, где проходит чемпионат мира по фигурному катанию, в первый день состоялись соревнования среди пар в спортивных танцах. Вице-чемпионы Олимпиады Анастасия Метёлкина и Лука Берулава на высоком уровне исполнили короткую программу и набрали 79,45 балла — это их лучший результат в сезоне.



После грузинской пары на лёд вышел немецкий дуэт Володин — Хассе. Они получили от судей 79,78 балла, немного опередили наших спортсменов и завершили короткую программу на первом месте.



Имя чемпиона мира в парном катании станет известно сегодня. Метёлкина и Берулава, занимающие второе место, представят произвольную программу 26 марта. Соревнования начнутся в 21:15.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





