Сотрудники Департамента миграции задержали 41 иностранного гражданина

26.03.2026 11:21





В рамках борьбы с незаконной миграцией сотрудники Департамента миграции Министерства внутренних дел провели специальные иммиграционные контрольные мероприятия в Тбилиси и Батуми.



По информации МВД, в результате комплексных мероприятий задержан 41 иностранный гражданин, среди них — граждане Турции, Туркменистана, России, Азербайджана, Алжира, Китая, Узбекистана, Йемена, Иордании и Ирака.



«В рамках проведённых мероприятий сотрудники департамента проверили конкретные локации и объекты различного назначения, что было направлено на выявление иностранных граждан, находящихся в Грузии без законных оснований. Установлено, что задержанные лица находились в стране с нарушением требований, предусмотренных законом Грузии «О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства». В настоящее время задержанные размещены в центре временного размещения Департамента миграции. Проводятся соответствующие процедуры с целью их выдворения из страны», — говорится в сообщении МВД.







