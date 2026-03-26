|
|
|
Экс-министр обороны хочет процессуального соглашения с прокуратурой
26.03.2026 12:36
Сегодня я обращусь в прокуратуру по вопросу процессуального соглашения, - заявил на судебном заседании бывший министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе.
Это заявление Джуаншер Бурчулдзе сделал в тот момент, когда сторона защиты обсуждала с судьёй детали следующего судебного заседания, на котором защита планировала допрос самого обвиняемого.
По словам Бурчуладзе, сегодня будет направлено обращение в прокуратуру по поводу процессуального соглашения, а также будет подано ходатайство об отмене заседания, назначенного на завтра.
Сторона защиты заявляет, что сможет завершить исследование доказательств в рамках одного судебного заседания.
Напомним, бывшему министру обороны Грузии Джуаншеру Бурчуладзе предъявлено обвинение по статье 194-й, часть 3-я, подпункт «г», статье 332-й, часть 2-я, Уголовного кодекса Грузии - злоупотребление служебными полномочиями и легализация незаконных доходов.
Указанные деяния предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 12 лет.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна