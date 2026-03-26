Экс-министр обороны хочет процессуального соглашения с прокуратурой


26.03.2026   12:36


Сегодня я обращусь в прокуратуру по вопросу процессуального соглашения, - заявил на судебном заседании бывший министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе.

Это заявление Джуаншер Бурчулдзе сделал в тот момент, когда сторона защиты обсуждала с судьёй детали следующего судебного заседания, на котором защита планировала допрос самого обвиняемого.

По словам Бурчуладзе, сегодня будет направлено обращение в прокуратуру по поводу процессуального соглашения, а также будет подано ходатайство об отмене заседания, назначенного на завтра.

Сторона защиты заявляет, что сможет завершить исследование доказательств в рамках одного судебного заседания.

Напомним, бывшему министру обороны Грузии Джуаншеру Бурчуладзе предъявлено обвинение по статье 194-й, часть 3-я, подпункт «г», статье 332-й, часть 2-я, Уголовного кодекса Грузии - злоупотребление служебными полномочиями и легализация незаконных доходов.

Указанные деяния предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 12 лет.


