Тамар Багратиони: Этот саммит стал для меня огромным опытом и поводом для гордости

26.03.2026 13:53





«Завершился глобальный саммит, на который я была приглашена первой леди США Меланией Трамп. Для меня этот саммит стал большим опытом и большой гордостью, поскольку я представляла Грузию», — об этом заявила первая леди Грузии Тамар Багратиони, подводя итоги визита в США.



Как отметила Тамар Багратиони, по количеству представленных стран саммит был масштабным, а его тема — глобально важной.



«В саммите приняли участие представители 45 стран. Тема была особенной, глобально значимой и чувствительной — она касалась развития новых технологий и их интеграции в образование. Многие страны выразили желание в рамках этой платформы проводить подобные мероприятия у себя. Я убедилась, что личные отношения, которые сформировались между нами, являются самыми важными», — заявила Тамар Багратиони.



Первая леди Грузии находилась в Вашингтоне по приглашению первой леди США Мелании Трамп на глобальном саммите «Вместе ради лучшего будущего», организованном по её инициативе. В состав делегации входили заместитель министра образования, науки и молодёжи Грузии Байя Квициани и председатель парламентского комитета по образованию, науке и делам молодёжи Мариам Лашхи.





