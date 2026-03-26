Гордуладзе: Со оккупантом у нас будут отношения только по одному вопросу - территориальной целостности

26.03.2026 13:37









«Что касается политического диалога, то я могу повторить: если и когда к этому будут готовы в Тбилиси, в Москве не станут уклоняться от предметного разговора. Линия на отказ от диалога с Россией — это, как и трагические события 2008 года, — часть наследия преступного и безрассудного режима Саакашвили. […] Думаю, что в Тбилиси, осознав истинные цели Запада в отношении их страны, начинают понимать, что залог благополучия Грузии — не в конфронтации, а в сотрудничестве с Россией», — сказала она. С государством-оккупантом у нас будут отношения исключительно по вопросам, касающимся территориальной целостности нашей страны и распространения полной юрисдикции на непризнанные де-факто территории, - заявил председатель комитета парламента Грузии по юридическим вопросам Арчил Гордулaдзе, оценивая заявление официального представителя МИД России Марии Захаровы.По его словам, интересом властей Грузии является «объединение территорий, обеспечение мира в стране и создание гарантий экономического развития».«Допустим, что у «Грузинской мечты» есть какая-то связь с руководством страны-оккупанта. Первое, что мы бы сделали, это сказали бы им: «не хвалите нас, не делайте позитивных заявлений, а наоборот, делайте как можно более агрессивные заявления в адрес Грузии, как можно агрессивнее высказывайтесь о «Грузинской мечте», потому что в таком случае, опять же, меркантильно, поддержка «Грузинской мечты» в обществе только возрастёт». Мы же видим абсолютно противоположное. Всё это ещё раз подчёркивает, что существуют силы, которые хотят вмешиваться во внутренние дела нашей страны.У нас ко всем одно и то же послание - для нас главное, чего хочет грузинский народ, каков главный интерес нашей страны. Главный интерес - объединение территорий, обеспечение мира в стране, создание гарантий экономического развития. Мы разговариваем с любой страной на равных и исключительно исходя из интересов общества и той легитимности, которая у нас есть для ведения диалога.Все прекрасно знают, что дипломатических отношений не существует. Мы не раз заявляли, что с государством-оккупантом у нас будут отношения только по вопросам территориальной целостности и распространения юрисдикции на непризнанные де-факто территории», - заявил Арчил Гордулaдзе.Напомним, что вчера официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила , что Россия не станет уклоняться от предметного политического диалога с Грузией, если в Тбилиси будут к этому готовы.«Что касается политического диалога, то я могу повторить: если и когда к этому будут готовы в Тбилиси, в Москве не станут уклоняться от предметного разговора. Линия на отказ от диалога с Россией — это, как и трагические события 2008 года, — часть наследия преступного и безрассудного режима Саакашвили. […] Думаю, что в Тбилиси, осознав истинные цели Запада в отношении их страны, начинают понимать, что залог благополучия Грузии — не в конфронтации, а в сотрудничестве с Россией», — сказала она.





