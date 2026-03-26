Представитель Госдепа в посольстве США проводит встречу с представителями оппозиции Грузии

26.03.2026 12:44





Представитель Бюро по делам Европы и Евразии Госдепа США Питер Андреоли в посольстве США проводит встречу с представителями оппозиции — лидером «Коалиции за перемены» Никой Гварамия, главой «Национального движения» Тиной Бокучава, членом «Лело — Сильная Грузия» Григолом Гегелия и лидером партии «Гахария за Грузию» Аной Бучукури.



По словам Гегелия, на этой встрече будет поставлен вопрос об освобождении политзаключенных и необходимости проведения новых, справедливых выборов. Политик считает, что тот факт, что Питер Андреоли посетил порт Поти и Анаклия, «является очень хорошим признаком активного интереса США к «Срединному коридору» и очень важной геополитической и геостратегической функции Грузии, которой режим «Мечты» сознательно пожертвовал в угоду своим российским интересам».



По данным посольства США, представитель Госдепартамента также встретится с представителями правительства, частного сектора и общественности. Кроме того, побывал на линии оккупации.



SOVA

