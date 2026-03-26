Рейтинг 100 самых состоятельных грузин от Forbes выявил тесную связь бизнеса и политики

26.03.2026 14:21





Forbes Georgia опубликовал рейтинг 100 самых богатых предпринимателей Грузии, продемонстрировав масштаб концентрации капитала и его связь с политической элитой страны.



Совокупная стоимость бизнес-активов участников списка превышает 60 млрд лари – почти 60% ВВП страны и примерно втрое больше доходов государственного бюджета. При этом 12 фигурантов рейтинга имеют тесные связи с политикой. Forbes учитывал исключительно предпринимательские активы, подтвержденные финансовыми отчетами и аудиторскими данными; дома, яхты, картины и личное имущество в расчёт не входили.



Лидеры рейтинга



Михаил Ломтадзе, 50 лет, владеет активами на 16 млрд лари. Его бизнес сосредоточен в Казахстане, он является членом совета директоров и председателем правления технологической компании Kaspi.kz. Основная сфера – финансы и инвестиции.



Бидзина Иванишвили, основатель и почетный председатель партии «Грузинская мечта», владеет активами на 7 млрд лари. Его капитал формировался в России в банковской и металлургической сферах, затем он перенес бизнес в Грузию.



Георгий Джохтаберидзе, 3 млрд лари, контролирует 75% акций ведущего телекоммуникационного оператора Magticom. Он зять второго президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе и известен как коллекционер современного грузинского искусства.



Ираклий Рухадзе, более 2 млрд лари, владеет долями в Magticom (25%), «Грузинском цементе» (41%), а также контролирует Liberty Bank и Rustavi Steel. Он активно поддерживает «Грузинскую мечту» и недавно за символическую цену продал телеканал «Имеди», попавший под санкции Великобритании.



Темур Чкония, около 2 млрд лари, контролирует 87% Coca-Cola Bottlers Georgia и 90% сети ресторанов быстрого питания McDonald’s в стране, а также лицензии Coca-Cola в Армении и Азербайджане.



Рейтинг также демонстрирует структурные особенности экономики: на пять ведущих отраслей – финансы, торговля, телекоммуникации, здравоохранение и недвижимость – приходится около 70% всех активов. Эксперты отмечают, что богатство концентрируется среди старшего поколения: большинство предпринимателей старше 50 лет, только трое моложе 40, двоим по 25 лет.



Среди женщин-лидеров списка выделяются 90-летняя Лаура Лариони, владеющая 38% компании Pace Georgia (грузоперевозки и управление портом Поти), а также Мака Асатиани (автоиндустрия и нефтепереработка), Нана Арошидзе (недвижимость), Дали Урушадзе (финансы) и несколько других, чьи активы сосредоточены в торговле и сервисе.



