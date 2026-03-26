Замминистра экономики ознакомила предствителя Госдепа США с проектом порта Анаклия


26.03.2026   11:03


Заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Тамар Иоселиани ознакомила представителя Бюро по делам Европы и Евразии Государственного департамента США Питера Андреоли с ходом реализации проекта глубоководного порта Анаклия.

По информации Министерства экономики и устойчивого развития, американская делегация вместе с временным поверенным в делах посольства США Аланом Перселлом на месте осмотрела строительные и мобилизационные работы, которые выполняет бельгийская компания «Ян Де Нул» (Jan De Nul).

«Заместитель министра подробно ознакомила американскую делегацию с этапами реализации проекта и подчеркнула его особое стратегическое значение», — говорится в сообщении Министерства экономики и устойчивого развития.


