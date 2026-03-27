Американский сенатор: Антиамериканская риторика правительства Грузии — плохой сигнал для наших

27.03.2026 11:12





Председатель Комитета по международным отношениям Сената США Джим Риш заявил, что «если «Грузинская мечта» не изменит курс, не стоит ожидать потепления отношений между правительством Грузии и США».



В интервью Independence Avenue Media он заявил:



«В условиях однопартийного правления «Грузинской мечты» консолидация власти со стороны правительства Грузии вызывает серьёзную обеспокоенность. Если правительство продолжит идти этим путём, Соединённые Штаты должны соответствующим образом изменить свой подход к отношениям.



Антиамериканская риторика правительства Грузии, атаки на свободу слова и политическую оппозицию, сближение с Китаем и Ираном – это плохие сигналы для будущего наших отношений. Надеюсь, [правительство Грузии] изменит этот курс», — заявил Риш.



По его словам, Палата представителей и Сенат США продолжают усилия по принятию двупартийного и двухпалатного MEGOBARI act.



Источник: СОВА

