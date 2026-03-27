Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Американский сенатор: Антиамериканская риторика правительства Грузии — плохой сигнал для наших


27.03.2026   11:12


Председатель Комитета по международным отношениям Сената США Джим Риш заявил, что «если «Грузинская мечта» не изменит курс, не стоит ожидать потепления отношений между правительством Грузии и США».

В интервью Independence Avenue Media он заявил:

«В условиях однопартийного правления «Грузинской мечты» консолидация власти со стороны правительства Грузии вызывает серьёзную обеспокоенность. Если правительство продолжит идти этим путём, Соединённые Штаты должны соответствующим образом изменить свой подход к отношениям.

Антиамериканская риторика правительства Грузии, атаки на свободу слова и политическую оппозицию, сближение с Китаем и Ираном – это плохие сигналы для будущего наших отношений. Надеюсь, [правительство Грузии] изменит этот курс», — заявил Риш.

По его словам, Палата представителей и Сенат США продолжают усилия по принятию двупартийного и двухпалатного MEGOBARI act.


Источник: https://sovanews.tv" rel=nofollow> СОВА
Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна