Кобахидзе рассказал о «сильном финансовом секторе» на международной конференции

27.03.2026 11:12





«Сильная политика и растущее доверие общества к национальной валюте – лари, укрепили финансовую стабильность страны», заявил грузинский премьер во время выступления на 51-й международной конференции Банковской ассоциации Центральной и Восточной Европы (BACEE).



По его словам, сегодня большинство банковских вкладов в Грузии размещено в лари, тогда как ранее ситуация была иной. Этому способствует устойчивый финансовый сектор, который включает 19 банков, в том числе 3 цифровых и 2 микробанка. Банки сохраняют высокий уровень капитала и ликвидности, а также качество активов, что поддерживает экономический рост.



Кобахидзе утверждает, что прогресс отражается и на международных рынках: акции ведущих грузинских банков котируются на мировых биржах, а один из банков вошёл в индекс FTSE (Financial Times Stock Exchange) – список крупнейших компаний, зарегистрированных на Лондонской фондовой бирже.



Он подчеркнул, что грузинские банки активно расширяются в регионе, усиливая финансовую интеграцию. При этом растёт интерес международных инвесторов к финансовому сектору страны, чему способствует прозрачное и гибкое регулирование, соответствующее международным стандартам.



Он добавил, что Национальный банк Грузии внедрил новые лицензии, включая микробанки и цифровые банки, а также создал регуляторную базу для поставщиков услуг виртуальных активов.



По словам Кобахидзе, наряду с банковским сектором развивается и рынок капитала: растёт интерес к государственным и корпоративным облигациям, что способствует диверсификации источников финансирования.



В завершение Кобахидзе отметил, что Грузия остаётся открытой экономикой и готова углублять сотрудничество с международными партнёрами для привлечения инвестиций и дальнейшего развития финансового сектора.



СОВА

