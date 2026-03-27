Грузия рассчитывает на возвращение США: Тбилиси ждет инвестиций и перезагрузки отношений

27.03.2026 11:14





Грузия рассчитывает на активизацию американских инвестиций в ключевые инфраструктурные проекты и надеется на восстановления стратегического партнерства с США. Об этом заявила министр экономики Мариам Квривишвили после встречи с представителем Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента США Питером Андреоли.



«Грузинская сторона подчеркнула заинтересованность Грузии и оптимистичные ожидания в восстановлении стратегического партнерства с Соединенными Штатами и перезагрузке отношений. Было подчеркнуто, что этот процесс окажет положительное влияние на дальнейшее развитие экономических связей между двумя странами», – сказала Квривишвили.



По ее словам, грузинская сторона представила американской делегации инвестиционные возможности в энергетике, транспорте и логистике, а также крупные инфраструктурные проекты, включая модернизацию железной дороги, строительство нового международного аэропорта и прокладку подводного кабеля в Черном море.



Отдельное внимание стороны уделили развитию «Среднего коридора», где Грузия стремится усилить свою роль как транзитного узла между Европой и Азией.



В ходе визита Андреоли также посетил площадку строительства глубоководного порта Анаклия – стратегического проекта на Черном море. Квривишвили отметила, что американской стороне представили текущий прогресс и планы развития порта.



В Минэкономики подчеркнули, что Тбилиси заинтересован в участии американских компаний в крупных инфраструктурных проектах и рассматривает это как ключевой элемент восстановления экономических связей с США.



Отношения между Грузией и США в последние годы заметно ухудшились и достигли исторически низкого уровня.



В 2024 году администрация Джо Байдена приостановила стратегическое партнерство с Тбилиси на фоне принятия в Грузии закона об «иноагентах», разногласий по вопросам демократии и внешнеполитического курса страны.



Позднее Вашингтон ввел визовые ограничения и санкции против ряда грузинских чиновников, а также сократил или заморозил финансирование государственных программ и проектов. Это произошло после заявления грузинского правительства о том, что переговоры о вступлении Грузии в ЕС останавливаются как минимум до конца 2028 года, и последовавшим новым витком протестов.



С возвращением в Белый дом Дональда Трампа в 2025 году США приостановили поддержку неправительственных организаций. В «Грузинской мечте» расценили это, как подтверждение правоты своих заявлений о нескольких неудачных попытках революции, за которыми якобы стояло иностранное, в том числе американское, финансирование. Одновременно грузинские власти позиционируют себя как единомышленников Трампа в вопросах семейных ценностей и борьбы с Deep State. Несмотря на все это, официального пересмотра политики в отношении Грузии Вашингтон пока не объявлял.





