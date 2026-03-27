ЕС: Приговор Хоштария – несоразмерный и свидетельствует о репрессиях в Грузии

27.03.2026 11:15





Евросоюз считает непропорциональным приговор лидеру оппозиционной партии «Дроа» Элене Хоштария и расценивает его как продолжение политических репрессий в Грузии. Об этом на брифинге в четверг заявила представитель внешнеполитической службы ЕС Анита Хиппер.



«Мы считаем непропорциональным приговор еще одному оппозиционному политику, Элене Хоштария, к 18 месяцам лишения свободы, и это вновь показывает, что грузинские власти действуют вразрез с базовыми демократическими стандартами. Мы рассматриваем это как продолжающиеся демократические репрессии, которым должен быть положен конец. Это вписывается в длинную цепочку давления на оппозицию, журналистов, гражданских активистов и всех тех, кто борется за фундаментальные права и свободу выражения мнений», – сказала Хиппер.



Она добавила, что «все необоснованно задержанные должны быть освобождены», подчеркнув, что это главный сигнал ЕС грузинским властям.



Хоштария задержали в сентябре 2025 года по обвинению в повреждении чужого имущества – поводом стала надпись «русская мечта» на предвыборном баннере мэра Тбилиси Кахи Каладзе. Сама оппозиционерка называла свои действия актом солидарности с активисткой Меги Диасамидзе, задержанной ранее за аналогичный протест.



По данным прокуратуры, ущерб оценили в 570 лари (около 210 долларов). Несмотря на это, 24 марта Тбилисский городской суд приговорил Хоштария к одному году и шести месяцам лишения свободы.



В правящей партии «Грузинская мечта» заявили, что действия оппозиционного политика следует рассматривать как «препятствование избирательной кампании», и подчеркнули, что Хоштария отказалась вносить залог и признавать вину.



Приговор вызвал резкую реакцию международных правозащитных организаций и послов ряда европейских стран. Они указывают, что суровость наказания, вероятно, связана не с размером ущерба, а с политической деятельностью Хоштария. Власти Грузии отвергают эти оценки, называя их вмешательством во внутренние дела страны.





