|
|
|
ЕС: Приговор Хоштария – несоразмерный и свидетельствует о репрессиях в Грузии
27.03.2026 11:15
Евросоюз считает непропорциональным приговор лидеру оппозиционной партии «Дроа» Элене Хоштария и расценивает его как продолжение политических репрессий в Грузии. Об этом на брифинге в четверг заявила представитель внешнеполитической службы ЕС Анита Хиппер.
«Мы считаем непропорциональным приговор еще одному оппозиционному политику, Элене Хоштария, к 18 месяцам лишения свободы, и это вновь показывает, что грузинские власти действуют вразрез с базовыми демократическими стандартами. Мы рассматриваем это как продолжающиеся демократические репрессии, которым должен быть положен конец. Это вписывается в длинную цепочку давления на оппозицию, журналистов, гражданских активистов и всех тех, кто борется за фундаментальные права и свободу выражения мнений», – сказала Хиппер.
Она добавила, что «все необоснованно задержанные должны быть освобождены», подчеркнув, что это главный сигнал ЕС грузинским властям.
Хоштария задержали в сентябре 2025 года по обвинению в повреждении чужого имущества – поводом стала надпись «русская мечта» на предвыборном баннере мэра Тбилиси Кахи Каладзе. Сама оппозиционерка называла свои действия актом солидарности с активисткой Меги Диасамидзе, задержанной ранее за аналогичный протест.
По данным прокуратуры, ущерб оценили в 570 лари (около 210 долларов). Несмотря на это, 24 марта Тбилисский городской суд приговорил Хоштария к одному году и шести месяцам лишения свободы.
В правящей партии «Грузинская мечта» заявили, что действия оппозиционного политика следует рассматривать как «препятствование избирательной кампании», и подчеркнули, что Хоштария отказалась вносить залог и признавать вину.
Приговор вызвал резкую реакцию международных правозащитных организаций и послов ряда европейских стран. Они указывают, что суровость наказания, вероятно, связана не с размером ущерба, а с политической деятельностью Хоштария. Власти Грузии отвергают эти оценки, называя их вмешательством во внутренние дела страны.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна