МИД Грузии: Мака Бочоришвили подтвердила готовность грузинской стороны к перезагрузке отношений с США


27.03.2026   11:41


В рамках рабочего визита в Грузию представитель Бюро по Европе и Евразии Госдепартамента США Питер Андреоли встретился с министром иностранных дел Грузии Макой Бочоришвили.

Стороны обсудили участие США в регионе Южного Кавказа и текущие процессы в регионе.

В ходе беседы также были затронуты актуальные вопросы сотрудничества Грузии и США.

Внимание было уделено Среднему коридору и роли Грузии как регионального связующего звена и транспортного узла.

Также обсуждалась решительная поддержка США суверенитета и территориальной целостности Грузии и их политика непризнания.

Министр иностранных дел еще раз подтвердила желание и готовность грузинской стороны к перезагрузке отношений с США и возобновлению стратегического партнерства.


