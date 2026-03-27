МИД Грузии: Мака Бочоришвили подтвердила готовность грузинской стороны к перезагрузке отношений с США
27.03.2026 11:41
В рамках рабочего визита в Грузию представитель Бюро по Европе и Евразии Госдепартамента США Питер Андреоли встретился с министром иностранных дел Грузии Макой Бочоришвили.
Стороны обсудили участие США в регионе Южного Кавказа и текущие процессы в регионе.
В ходе беседы также были затронуты актуальные вопросы сотрудничества Грузии и США.
Внимание было уделено Среднему коридору и роли Грузии как регионального связующего звена и транспортного узла.
Также обсуждалась решительная поддержка США суверенитета и территориальной целостности Грузии и их политика непризнания.
Министр иностранных дел еще раз подтвердила желание и готовность грузинской стороны к перезагрузке отношений с США и возобновлению стратегического партнерства.
