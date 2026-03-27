Прокуратура предъявила Бачо Ахалая обвинение в призыве к свержению государственной власти


27.03.2026   14:32


Прокуратура Грузии предъявила бывшему министру обороны Бачо Ахалая обвинение по факту призыва к насильственному изменению конституционного строя Грузии и свержению государственной власти.

В связи с этим прокуратура распространила заявление.

«Следствием установлено, что 16 февраля текущего года на открытом судебном заседании в Тбилисском городском суде Бачана Ахалая, воспользовавшись правом слова, публично призвал к насильственному изменению конституционного строя Грузии и свержению государственной власти.

Бачане Ахалая предъявлено обвинение по статье 317 Уголовного кодекса Грузии (призывы к насильственному изменению конституционного строя Грузии и свержению государственной власти), что предусматривает в виде наказания лишение свободы на срок до 3 лет», - заявили в прокуратуре.


