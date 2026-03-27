Население Грузии продолжает сокращаться

27.03.2026 14:45





Сегодня Государственная служба статистики опубликовала информацию об основных демографических показателях за 2025 год. Согласно документу, в прошлом году в Грузии снизился уровень рождаемости – число рождений составило 37 867, что на 1 616 меньше, чем в 2024 году.



Что касается числа смертей, то в 2025 году в Грузии было зарегистрировано 44 319 смертей, что на 348 меньше, чем в 2024 году. Однако, несмотря на это снижение, отрицательный баланс между рождаемостью и смертностью увеличился до 6 452 человек (в 2024 году этот показатель составлял минус 4 488).



Согласно демографическому балансу за 2025 год, естественный прирост был зафиксирован только в Тбилиси, Аджарии и Квемо-Картли; во всех остальных регионах число умерших превысило число рождений.







