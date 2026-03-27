Папуашвили: Хоштария и подобные люди - личные заключенные Хельсинкской комиссии


27.03.2026   14:48


Они хотят в какой-то степени произвести капитализацию, для чего все это устроили, для чего вели Элене Хоштария на преступление; для чего оставили в тюрьме и не дали заплатить залог, кроме того, для чего люди в заключении, чтобы затем использовать эти заявления для нападок на власти Грузии,- заявил журналистам спикер парламента Шалва Папуашвили, оценив заявление Хельсинкской комиссии о том, что «Грузинская мечта» использует суд как орудие для подавления всех, кто представляет собой вызов для их власти.

«Понятно, они хотят в какой-то степени произвести капитализацию, для чего все это устроили; для чего вели Элене Хоштария на преступление; для чего оставили её в тюрьме и не дали заплатить залог; для чего вообще люди в заключении, чтобы затем использовать эти заявления для нападок на власти Грузии. Еще раз, Хоштария и подобные ей люди - личные заключенные Хельсинкской комиссии и подобных [организаций]...

Подстрекают их к преступлению, чтобы затем устроить обсуждения, резолюции, заявления и т. д. Используют грузин, а сами от этого ничего не теряют и им никакого вреда. Опять же, используют наших граждан, толкают на преступления их руками, чтобы потом делать различные заявления», - сказал Шалва Папуашвили.


