Тбилисский апелляционный суд огласит свое решение по делу актера Андро Чичинадзе

30.03.2026 19:29





Тбилисский апелляционный суд огласит свое решение по делу осужденных - актера Андро Чичинадзе, Онисе Цхададзе и еще 9 лиц, предположительно, 17 апреля.



Заседание в суде назначено на 12:00. Именно в этот день обвиняемые воспользуются правом на последнее слово, после чего судья Теа Леонидзе удалится в совещательную комнату для вынесения приговора.



На сегодняшнем заседании с заключительным словом выступила часть адвокатов



Напомним, что Тбилисский городской суд признал 11 лиц, задержанных по обвинению в участии в организованном групповом насилии - Андро Чичинадзе, Онисе Цхададзе, Джано Арчая, Руслана Сивакова, Луку Джабуа, Гурама Мирцхулава, Валерия Тетрашвили, Георгия Теришвили, Ираклия Керашвили, Реваза Кикнадзе и Сергея Кухарчука - невиновными по указанному обвинению, однако изменил квалификацию обвинения - признал их виновными в участии в групповом действии. Судья Нино Галусташвили приговорила каждого из обвиняемых к 2 годам лишения свободы.



Задержанным 11 лицам обвинение было предъявлено по статье 225-й, часть 2-я Уголовного кодекса Грузии - участие в организованном групповом насилии, что в качестве вида и меры наказания предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 6 лет. Судья Галусташвили переквалифицировала указанное обвинение на статью 226-у УК Грузии - активное участие в групповом действии, повлекшем нарушение общественного порядка.





