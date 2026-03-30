Глава Минздрава: Цель государства — защита интересов потребителей

30.03.2026 20:46





«Государство активно вмешается в процесс, чтобы максимально эффективно защитить интересы потребителей. Мы считаем, что следует расширить перечень лекарственных средств, на которые будут установлены референтные цены», — заявил министр здравоохранения Грузии Михаил Сарджвеладзе.



Михаил Сарджвеладзе рассказал о механизме установления референтных цен на медикаменты и пояснил, что пересмотр цен осуществляется на постоянной основе, при этом на данном этапе цены считаются справедливыми.



«Если возникает необходимость изменения цены на конкретный препарат, мы рассматриваем этот вопрос с установленной периодичностью и не затягиваем с принятием решения. Для нас главное — интерес потребителя, и мы считаем, что уже установленные цены являются справедливыми», — заявил Сарджвеладзе, комментарий которого распространило Министерство здравоохранения.



По его словам, главным приоритетом является обеспечение доступности медикаментов в Грузии по тем же ценам, по которым они продаются в четырёх референтных странах.





