|
|
|
Глава Минздрава: Цель государства — защита интересов потребителей
30.03.2026 20:46
«Государство активно вмешается в процесс, чтобы максимально эффективно защитить интересы потребителей. Мы считаем, что следует расширить перечень лекарственных средств, на которые будут установлены референтные цены», — заявил министр здравоохранения Грузии Михаил Сарджвеладзе.
Михаил Сарджвеладзе рассказал о механизме установления референтных цен на медикаменты и пояснил, что пересмотр цен осуществляется на постоянной основе, при этом на данном этапе цены считаются справедливыми.
«Если возникает необходимость изменения цены на конкретный препарат, мы рассматриваем этот вопрос с установленной периодичностью и не затягиваем с принятием решения. Для нас главное — интерес потребителя, и мы считаем, что уже установленные цены являются справедливыми», — заявил Сарджвеладзе, комментарий которого распространило Министерство здравоохранения.
По его словам, главным приоритетом является обеспечение доступности медикаментов в Грузии по тем же ценам, по которым они продаются в четырёх референтных странах.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна