Прокуратура предъявила Александру Элисашвили обвинение по второму эпизоду в совершении террористического акта

30.03.2026 21:30





Прокуратура Грузии предъявила Александру Элисашвили обвинение по второму эпизоду террористического акта, совершённого 4 мая 2025 года. Об этом сообщает прокуратура Грузии.



«В результате расследования по уголовному делу, находящемуся в производстве следственного управления Тбилисской прокуратуры, установлено, что в соответствии с заранее разработанным планом Александр Элисашвили, вооружённый предметами, необходимыми для совершения террористического акта, и скрывший лицо маской, 4 мая 2025 года примерно в 03:44 прибыл к задней части здания Тбилисского городского суда, расположенного по адресу проспект Агмашенебели №64, где находится архив суда.



Сначала обвиняемый поднялся на вентиляционную трубу и попытался открыть окно, но не смог этого сделать. Затем он спустился по лестнице и, используя проём, забросил в архивное помещение зажжённое вещество, содержащее нефтепродукты, в результате чего возник пожар. После этого он снова вернулся к окну, расположенному рядом со вторым архивным помещением, поднялся на вентиляционную трубу и поджёг окно и провода. В результате действий Александра Элисашвили на внешнем фасаде здания суда и в архиве, где хранились сотни уголовных, гражданских и административных дел, возник пожар, который был потушен сотрудниками пожарно-спасательной службы.



Своими действиями Александр Элисашвили, с целью дестабилизации одной из ветвей власти — судебной власти и правосудия, а также путём уничтожения инфраструктуры суда, отдельных дел и других важных материалов, причинил значительный имущественный ущерб. Кроме того, он создал угрозу здоровью и жизни трёх сотрудников службы судебных приставов, находившихся в здании суда в тот момент.



Александру Элисашвили предъявлено обвинение по части первой статьи 323 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.



Прокуратура Грузии в установленный законом срок обратится в суд с ходатайством о назначении даты предварительного судебного заседания.



Напомним, что Александру Элисашвили уже было предъявлено обвинение по факту попытки совершения террористического акта в Тбилисском городском суде 29 ноября 2025 года по части первой статей 19–323 Уголовного кодекса Грузии, и в настоящее время он находится в пенитенциарном учреждении», — говорится в информации прокуратуры.





