Глава Минобразования обсудил с и.о. посла США важность программы укрепления потенциала вузов
30.03.2026 22:27
Глава Минобразования Грузии Гиви Миканадзе встретился с и.о. посла США в Грузии Аланом Парселлом — стороны обсудили перспективы углубления стратегического сотрудничества и развития совместных инициатив в сферах образования, науки и молодежи.
Cтороны обсудили продолжение инициативы посольства США — «Программы по укреплению потенциала университетов» (University capacity Building Program — инициатива, направленная на развитие и укрепление потенциала высших учебных заведений — ред.).
Ведомство сообщает, что Миканадзе поблагодарил Перселла за поддержку развития сферы образования и науки и предоставил подробную информацию о проводимых масштабных реформах в системе образования Грузии.
«Гиви Миканадзе подчеркнул важность расширения партнерства с Государственным университетом Сан-Диего, которое подразумевает разработку новых образовательных программ в области технологий и аграрных наук.
Дискуссия была сосредоточена на важности продолжения инициативы посольства США — «Программы по укреплению потенциала университетов» (University capacity Building Program) как механизма институционального укрепления и международного сотрудничества.
В завершение встречи стороны выразили готовность продолжать активное сотрудничество и наметили перспективы дальнейшего партнерства», — говорится в заявлении Минобразования.
Посольство встречу пока не комментировало.
