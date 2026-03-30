Глава Минобразования обсудил с и.о. посла США важность программы укрепления потенциала вузов

30.03.2026 22:27





Глава Минобразования Грузии Гиви Миканадзе встретился с и.о. посла США в Грузии Аланом Парселлом — стороны обсудили перспективы углубления стратегического сотрудничества и развития совместных инициатив в сферах образования, науки и молодежи.



Cтороны обсудили продолжение инициативы посольства США — «Программы по укреплению потенциала университетов» (University capacity Building Program — инициатива, направленная на развитие и укрепление потенциала высших учебных заведений — ред.).



Ведомство сообщает, что Миканадзе поблагодарил Перселла за поддержку развития сферы образования и науки и предоставил подробную информацию о проводимых масштабных реформах в системе образования Грузии.



«Гиви Миканадзе подчеркнул важность расширения партнерства с Государственным университетом Сан-Диего, которое подразумевает разработку новых образовательных программ в области технологий и аграрных наук.



Дискуссия была сосредоточена на важности продолжения инициативы посольства США — «Программы по укреплению потенциала университетов» (University capacity Building Program) как механизма институционального укрепления и международного сотрудничества.



В завершение встречи стороны выразили готовность продолжать активное сотрудничество и наметили перспективы дальнейшего партнерства», — говорится в заявлении Минобразования.



Посольство встречу пока не комментировало.





