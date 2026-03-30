Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Глава Минобразования обсудил с и.о. посла США важность программы укрепления потенциала вузов


30.03.2026   22:27


Глава Минобразования Грузии Гиви Миканадзе встретился с и.о. посла США в Грузии Аланом Парселлом — стороны обсудили перспективы углубления стратегического сотрудничества и развития совместных инициатив в сферах образования, науки и молодежи.

Cтороны обсудили продолжение инициативы посольства США — «Программы по укреплению потенциала университетов» (University capacity Building Program — инициатива, направленная на развитие и укрепление потенциала высших учебных заведений — ред.).

Ведомство сообщает, что Миканадзе поблагодарил Перселла за поддержку развития сферы образования и науки и предоставил подробную информацию о проводимых масштабных реформах в системе образования Грузии.

«Гиви Миканадзе подчеркнул важность расширения партнерства с Государственным университетом Сан-Диего, которое подразумевает разработку новых образовательных программ в области технологий и аграрных наук.

Дискуссия была сосредоточена на важности продолжения инициативы посольства США — «Программы по укреплению потенциала университетов» (University capacity Building Program) как механизма институционального укрепления и международного сотрудничества.

В завершение встречи стороны выразили готовность продолжать активное сотрудничество и наметили перспективы дальнейшего партнерства», — говорится в заявлении Минобразования.

Посольство встречу пока не комментировало.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна