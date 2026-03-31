Альянс оппозиции анонсирует акцию 26 мая

31.03.2026 12:53





Альянс оппозиции — объединение из 9 партий — начинает кампанию национальной мобилизации, которую проведет в течение 2 месяцев, а ее символической кульминацией станет 26 мая, когда в Тбилиси состоится массовая акция в честь Дня независимости Грузии.



На брифинге один из лидеров коалиции оппонентов «Грузинской мечты» Зураб (Гирчи) Джапаридзе заявил, что необходимо расширить прямое общение с гражданами, одновременно нейтрализуя пропаганду режима.



Оппозиционер отметил, что две даты — референдум 31 марта 1991 года и 26 мая, День независимости страны, являются важнейшими в истории независимой Грузии, поскольку обе связаны с важнейшим вызовом грузинского народа — вопросом государственной независимости.



Джапаридзе заявил, что Альянс оппозиции считает, что и сегодня Грузия сталкивается с идентичным вызовом, поэтому инициатива собраться на большом митинге 26 мая, а до этого провести мобилизацию сил, — это не кампания какой-либо из 9 партий или отдельной политической группы, а «дело, которое должен сделать каждый».



Альянс оппозиции огласил цели:



• расширить прямое общение с гражданами — «мы должны донести наш голос до наших граждан, где бы они ни находились»;

• нейтрализовать пропаганду «Грузинской мечты», «потому что сегодня два главных оружия, которыми располагает этот режим, — это ложь и страх»;

• «гнев, протест и стремление к переменам, которые существовали в обществе годами, должны быть превращены в реальные политические действия»;

• «мы должны победить страх, который этот режим целенаправленно насаждал на протяжении многих лет».

«нужно увеличить число людей, участвующих в протесте, потому что перемены не происходят только разговорами — перемены происходят, когда много людей собираются вместе».



Зураб Джапаридзе отметил, что для Альянса оппозиции «важно вовлечь в этот процесс другие политические и гражданские группы, а также активных граждан».



Альянс оппозиции выразил благодарность всем, кто борется против «Грузинской мечты» сегодня — и тем, кто находится в заключении, и тем, кто «каждый день стоит в Руставели, Батуми, Кутаиси, Зугдиди, Гори, Чхороцку или других городах, <…> кто принимает участие в субботних шествиях в Тбилиси».



«Если мы не будем действовать, ничего не изменится. Если мы будем действовать — смена режима станет лишь вопросом времени и цены. Поэтому мы предлагаем всем принять активное участие в этой кампании, и через 2 месяца, 26 мая, все снова соберутся в Тбилиси», — заявил Зураб (Гирчи) Джапаридзе.





