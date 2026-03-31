«Альянс оппозиции» планирует визит в США
31.03.2026 13:47
Мы отправляемся в США по одной причине - представить наш план, как мы меняем власть, как побеждаем союзный России режим в Грузии, - заявила журналистам одна из лидеров партии «Федералисты» Тамар Черголеишвили.
«Визит планируется, а до этого у нас, членов альянса будет визит в Европу от имени альянса. Мы отправляемся в США по одной причине - дать наш план, как мы меняем власть, как побеждаем союзный России режим в Грузии и как свободный мир побеждает на всем Южном Кавказе», - сказала Черголеишвили.
Кроме того, она дала оценку телефонному разговору премьер-министра Ираклия Кобахидзе с госсекретарем США Марко Рубио.
По словам Тамар Черголеишвили, этот телефонный разговор подтверждает, что у США есть интерес к Грузии.
«Кратчайшее расстояние между Грузией и Ираном составляет 160 километров. США готовят наземную операцию, Тегеран в 1000 километрах от Тбилиси. Этот звонок - хорош. Он означает, что существует интерес США к Грузии, мы хорошо помним, как во времена Шеварднадзе в США началась программа обучения и оснащения, за этим очень скоро последовали изменения, то же самое произойдет и тут. Поражение русского режима в Грузии станет победой не только грузинского народа, но и всего свободного мира, и эту победу мы отпразднуем вместе», - заявила Черголеишвили.
