Ираклий Кобахидзе встретился с комиссаров Совета Европы по правам человека
15.04.2026 19:04
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с комиссаром Совета Европы по правам человека Майклом О’Флаэрти. Об этом сообщает администрация правительства Грузии.
Согласно информации, распространённой пресс-службой, в ходе встречи обсуждались «тесное сотрудничество между Грузией и Советом Европы и процесс реализации Плана действий в области прав человека на 2024–2026 годы».
«Премьер-министр ещё раз подтвердил твёрдую приверженность правительства Грузии защите прав человека и фундаментальных свобод. Было отмечено, что в стране обеспечен медиаплюрализм, свобода слова и выражения мнения, что гарантировано Конституцией и законодательством Грузии», — говорится в информации.
Стороны также обсудили сложную гуманитарную ситуацию с точки зрения прав человека на оккупированных территориях Грузии и мирные инициативы правительства Грузии, направленные на восстановление доверия.
На встрече присутствовали министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили и руководитель администрации правительства Леван Жоржолиани.
