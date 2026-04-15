Ираклий Кобахидзе встретился с комиссаров Совета Европы по правам человека

15.04.2026 19:04





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с комиссаром Совета Европы по правам человека Майклом О’Флаэрти. Об этом сообщает администрация правительства Грузии.



Согласно информации, распространённой пресс-службой, в ходе встречи обсуждались «тесное сотрудничество между Грузией и Советом Европы и процесс реализации Плана действий в области прав человека на 2024–2026 годы».



«Премьер-министр ещё раз подтвердил твёрдую приверженность правительства Грузии защите прав человека и фундаментальных свобод. Было отмечено, что в стране обеспечен медиаплюрализм, свобода слова и выражения мнения, что гарантировано Конституцией и законодательством Грузии», — говорится в информации.



Стороны также обсудили сложную гуманитарную ситуацию с точки зрения прав человека на оккупированных территориях Грузии и мирные инициативы правительства Грузии, направленные на восстановление доверия.



На встрече присутствовали министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили и руководитель администрации правительства Леван Жоржолиани.





