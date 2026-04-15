Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Ираклий Кобахидзе встретился с комиссаров Совета Европы по правам человека


15.04.2026   19:04


Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с комиссаром Совета Европы по правам человека Майклом О’Флаэрти. Об этом сообщает администрация правительства Грузии.

Согласно информации, распространённой пресс-службой, в ходе встречи обсуждались «тесное сотрудничество между Грузией и Советом Европы и процесс реализации Плана действий в области прав человека на 2024–2026 годы».

«Премьер-министр ещё раз подтвердил твёрдую приверженность правительства Грузии защите прав человека и фундаментальных свобод. Было отмечено, что в стране обеспечен медиаплюрализм, свобода слова и выражения мнения, что гарантировано Конституцией и законодательством Грузии», — говорится в информации.

Стороны также обсудили сложную гуманитарную ситуацию с точки зрения прав человека на оккупированных территориях Грузии и мирные инициативы правительства Грузии, направленные на восстановление доверия.

На встрече присутствовали министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили и руководитель администрации правительства Леван Жоржолиани.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна