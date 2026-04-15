Папуашвили: К сожалению, Брюссель всё больше закрывает диалог и переходит на язык директив

15.04.2026 19:06





По заявлению председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили, на встречах, которые пройдут в рамках визита в Турцию, акцент будет сделан на двусторонних отношениях.



Папуашвили отмечает, что в Стамбуле, где состоится 152-я ассамблея Межпарламентского союза (IPU), у него будет возможность встретиться и с председателями парламентов стран - членов Европейского союза.



Как заявил в беседе с журналистами Шалва Папуашвили, на встречах будет обсуждаться сложившаяся ситуация, при которой Брюссель всё больше закрывает диалог и переходит на язык директив.



«У меня состоится встреча с председателем парламента Северной Македонии. Разумеется, с ним, как с представителем страны-кандидата, мы обсудим те вызовы, с которыми они сталкиваются, как у них проходит процесс европейской интеграции. Также у нас будет возможность встретиться с председателями парламентов стран-членов Европейского союза. Мы обсудим печальную ситуацию, которую наблюдаем. К сожалению, Брюссель всё больше и больше закрывает диалог и переходит на язык директив, что, на мой взгляд, неправильно, и эти проблемы должны решаться внутри самого Европейского союза. К сожалению, сегодня Брюссель создаёт больше проблем странам-кандидатам, чем поддерживает и помогает им на пути евроинтеграции, и в этом плане для нас важно прямое общение с парламентами стран-членов. Также у нас состоятся встречи с представителями стран Персидского залива — Объединённых Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, где мы обсудим экономические отношения и ситуацию в регионе», — отметил Шалва Папуашвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





