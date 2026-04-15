Зурабишвили: Я верю в выборы, я хочу, чтобы «Грузинская мечта» ушла путем выборов

15.04.2026 21:27





Я верю в выборы! Это стабильный и мирный путь для страны, - об этом в видеобращении, распространённом в социальной сети, заявила 5-й президент Грузии Саломе Зурабишвили.



По словам Зурабишвили, смена власти путем выборов вернёт Грузию на «свои рельсы».



«Я верю в выборы. Я хочу для этой страны, чтобы уход «Грузинской мечты» и приход новой власти произошли через выборы, потому что это стабильный и мирный путь для страны, который не помешает развитию. Напротив, очень быстро вернёт нас на наши рельсы. В противном случае мы откроем путь беспорядкам, дестабилизации и не знаем, как [это будет], поэтому я не могу и не возьму на себя эту ответственность», - заявила Саломе Зурабишвили.





