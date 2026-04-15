Генеральный прокурор Грузии встретился с комиссаром Совета Европы по правам человека

15.04.2026 21:33





Генеральный прокурор Грузии Георгий Гваракидзе встретился с комиссаром Совета Европы по правам человека Майклом О’Флаэрти, находящимся с официальным визитом в Тбилиси.



Во встрече, состоявшейся в офисе Генпрокурора, также приняли участие первый заместитель Генпрокурора Зураб Белтадзе, заместитель Амиран Гулуашвили, руководитель департамента международных отношений прокуратуры Георгий Микава, глава департамента защиты прав человека Саломе Шенгелия, заместитель директора офиса комиссара по правам человека Совета Европы Клаудия Лам и советник Ромер Леметр.



Георгий Гваракидзе предоставил комиссару по правам человека подробную информацию о деятельности прокуратуры Грузии, а также о проводимых и осуществленных реформах.



Стороны обсудили вопросы будущего сотрудничества и выразили готовность к его углублению. Они также обсудили текущую ситуацию в Грузии в области защиты прав человека.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





