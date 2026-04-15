Министр образования о новых школьных формах
15.04.2026 22:18
Объявлено о проведении исследования рынка, цель которого – определить самую низкую цену, чтобы школьную форму можно было заказывать и приобрести по этой цене, – заявил министр образования Грузии Гиви Миканадзе.
По его словам, над образцом школьной формы работала большая группа дизайнеров.
«Одним из важных решений в рамках реформы системы общего образования является введение школьной формы для учащихся начальных классов в государственных школах. Это решение будет способствовать созданию учебно-ориентированной атмосферы, а также сокращению социально-экономических различий между учащимися.
Данное нововведение является важной предпосылкой для формирования в грузинских школах культуры и традиции ношения школьной формы, характерной для образовательных систем ведущих стран мира. При этом, по решению премьер-министра, все учащиеся из семей, чей социальный статус, по оценке Министерства здравоохранения, составляет 60 000 баллов или меньше, будут получать школьную форму бесплатно», — заявил Миканадзе.
