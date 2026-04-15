Кавелашвили встретился с аккредитованными послами ООН

15.04.2026 21:32





Президент Грузии Михаил Кавелашвили встретился с послами, аккредитованными при Организации Объединенных Наций.



Кавелашвили приветствовал визит послов в Грузию и подчеркнул позитивное значение таких визитов.



На встрече обсуждались плодотворное сотрудничество в рамках организации, активное участие Грузии в деятельности ООН и текущие вопросы повестки дня организации.



Особое внимание было уделено ситуации на оккупированных территориях Грузии, был отмечен экономический потенциал страны и проведенные реформы. Также обсуждались вызовы и текущие процессы в мире.



Как отметил Михаил Кавелашвили, Грузия приветствует инициативу Генерального секретаря ООН по реформированию ООН-80, направленную на понимание необходимости повышения эффективности организации и структурных изменений. Кроме того, президент обратил внимание на особую роль Грузии как платформы для диалога и мира между цивилизациями.



В состав делегации, посетившей Грузию, входят постоянные представители при ООН следующих стран: Тонга, Самоа, Таджикистан, Республика Конго, Сент-Китс и Невис, Тимор-Лешти (Восточный Тимор), Парагвай, Маврикий и Ботсвана.



Встреча, состоявшаяся в президентском дворце, прошла с участием заместителя министра иностранных дел Грузии Лаши Дарсалия, постоянного представителя Грузии при ООН Давида Бакрадзе и представителей Администрации президента Грузии.





