|
|
|
Парламент Грузии принял поправки к закону о трудовой миграции в третьем чтении
15.04.2026 19:21
Парламент в ускоренном порядке рассмотрел в третьем чтении и 75 голосами принял поправки к «Закону о трудовой миграции», представленные председателем Комитета по экономической политике Шотой Берекашвили.
Согласно поправкам, «Закон о трудовой миграции» не будет распространяться на иностранцев в Грузии при осуществлении им/ею оплачиваемой трудовой/предпринимательской деятельности, если он/она: является лицом, имеющим действующий специальный вид на жительство, выданный на основании письменной инициативы члена правительства Грузии; осуществляет краткосрочную профессиональную деятельность в Грузии в соответствии с постановлением Правительства Грузии и если иное не предусмотрено законодательством Грузии; осуществляет деятельность в интересах государственного учреждения или предприятия, созданного с участием государства; трудовая деятельность осуществляется полностью дистанционно для местного работодателя и не требует въезда на территорию Грузии; трудовая деятельность/услуга осуществляется в интересах нерезидента и связана с деятельностью за пределами Грузии.
Кроме того, поправки к Закону Грузии «О трудовой миграции» предусматривают новую норму, согласно которой иностранец будет иметь право осуществлять краткосрочную профессиональную деятельность в Грузии без права на трудовую деятельность и соответствующего вида на жительство, если указанная деятельность осуществляется в рамках временного визита, не представляет собой долгосрочную занятость на местном рынке труда и связана с конкретным краткосрочным проектом, мероприятием или услугой.
Информация распространяется пресс-службой парламента Грузии.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна