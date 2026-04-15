Парламент Грузии принял поправки к закону о трудовой миграции в третьем чтении

15.04.2026 19:21





Парламент в ускоренном порядке рассмотрел в третьем чтении и 75 голосами принял поправки к «Закону о трудовой миграции», представленные председателем Комитета по экономической политике Шотой Берекашвили.



Согласно поправкам, «Закон о трудовой миграции» не будет распространяться на иностранцев в Грузии при осуществлении им/ею оплачиваемой трудовой/предпринимательской деятельности, если он/она: является лицом, имеющим действующий специальный вид на жительство, выданный на основании письменной инициативы члена правительства Грузии; осуществляет краткосрочную профессиональную деятельность в Грузии в соответствии с постановлением Правительства Грузии и если иное не предусмотрено законодательством Грузии; осуществляет деятельность в интересах государственного учреждения или предприятия, созданного с участием государства; трудовая деятельность осуществляется полностью дистанционно для местного работодателя и не требует въезда на территорию Грузии; трудовая деятельность/услуга осуществляется в интересах нерезидента и связана с деятельностью за пределами Грузии.



Кроме того, поправки к Закону Грузии «О трудовой миграции» предусматривают новую норму, согласно которой иностранец будет иметь право осуществлять краткосрочную профессиональную деятельность в Грузии без права на трудовую деятельность и соответствующего вида на жительство, если указанная деятельность осуществляется в рамках временного визита, не представляет собой долгосрочную занятость на местном рынке труда и связана с конкретным краткосрочным проектом, мероприятием или услугой.



Информация распространяется пресс-службой парламента Грузии.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





