Шалва Папуашвили встретился с председателем парламента Объединенных Арабских Эмиратов

16.04.2026 14:00





Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили встретился с президентом Федерального национального совета ОАЭ Сакром Гобашем.



На встрече было отмечено, что сотрудничество между Грузией и ОАЭ динамично развивается и сопровождается визитами высокого уровня.



По информации пресс-службы парламента Грузии, была подчеркнута важность визита президента ОАЭ, шейха Мухаммеда бин Заид Аль Нахайяна, в Грузию в сентябре прошлого года. Обсуждались вопросы продолжающейся войны в Иране и региональной безопасности, а также важность мира и стабильности для регионального развития и экономического роста. Отдельно была подчеркнута значимость надёжности двух стран в реализации экономических и инвестиционных проектов.



«Стороны обсудили различные вопросы двустороннего сотрудничества, включая развитие парламентских связей. Встреча прошла в рамках 152-й сессии Генеральной ассамблеи Межпарламентского союза (IPU), проходящей в Стамбуле», — говорится в сообщении пресс-службы парламента Грузии.



В делегацию, возглавляемую председателем парламента, входят: председатель комитета по иностранным делам Николоз Самхарадзе и председатель комитета по охране окружающей среды и природным ресурсам Майя Битадзе.



