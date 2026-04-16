Шалва Папуашвили встретился с председателем парламента Объединенных Арабских Эмиратов
16.04.2026 14:00
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили встретился с президентом Федерального национального совета ОАЭ Сакром Гобашем.
На встрече было отмечено, что сотрудничество между Грузией и ОАЭ динамично развивается и сопровождается визитами высокого уровня.
По информации пресс-службы парламента Грузии, была подчеркнута важность визита президента ОАЭ, шейха Мухаммеда бин Заид Аль Нахайяна, в Грузию в сентябре прошлого года. Обсуждались вопросы продолжающейся войны в Иране и региональной безопасности, а также важность мира и стабильности для регионального развития и экономического роста. Отдельно была подчеркнута значимость надёжности двух стран в реализации экономических и инвестиционных проектов.
«Стороны обсудили различные вопросы двустороннего сотрудничества, включая развитие парламентских связей. Встреча прошла в рамках 152-й сессии Генеральной ассамблеи Межпарламентского союза (IPU), проходящей в Стамбуле», — говорится в сообщении пресс-службы парламента Грузии.
В делегацию, возглавляемую председателем парламента, входят: председатель комитета по иностранным делам Николоз Самхарадзе и председатель комитета по охране окружающей среды и природным ресурсам Майя Битадзе.
Радио Свобода сообщает, что бесполетная зона начинается на турецко-грузинской границе и заканчивается примерно в 45 км вглубь Грузии. Зона охватывает весь регион Абастумани, регион Адигени и часть южной Грузии, и в общей сложности закрывает около 2000 кв. км воздушного пространства.
