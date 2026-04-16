Глава Администрации правительства Грузии встретился с делегацией МИД стран «Веймарского треугольника»
16.04.2026 14:07
Глава Администрации правительства Грузии Леван Жоржолиани встретился с представителями делегации стран «Веймарского треугольника» — директором департамента Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии Федерального министерства иностранных дел Германия Никласом Вагнером, директором департамента континентальной Европы Министерства Европы и иностранных дел Франции Брис Рокфёй и заместителем директора департамента политики Восточного соседства и расширения Министерства иностранных дел Польши Майклом Гиоргонем.
По информации пресс-службы Администрации правительства, стороны обсудили отношения между Грузией и Евросоюз, подчеркнув важность конструктивного диалога.
Как отмечается, на встрече было подчеркнуто, что Грузия подтверждает готовность к диалогу с институтами ЕС и сотрудничеству с государствами-членами на основе взаимного уважения.
По словам главы Администрации правительства, власти продолжат реализацию реформ, предусмотренных Соглашением об ассоциации с ЕС и соглашением о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли.
