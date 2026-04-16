Члены делегации «Веймарского треугольника» встречаются с представителями НПО и оппозиции

16.04.2026 15:10





Делегация «Веймарского треугольника» встречается с представителями неправительственных организаций и оппозиции.



Как известно, от оппозиционного спектра на встрече присутствуют представители «Лело - Сильная Грузия», «Гахария за Грузию» и «Оппозиционного альянса».



Как заявил до начала встречи один из лидеров «Лело - Сильная Грузия» Григол Гегелия, встреча с людьми, которые напрямую формируют политику в отношении тех или иных государств, «даёт большую возможность донести голос протеста».



«Это очень важная встреча, поскольку мы видим, что Европейский союз заинтересован в положительном разрешении кризиса в Грузии, изменении антидемократической ситуации и достижении такой среды, в которой демократические права грузинского народа будут защищены. Соответственно, встреча с людьми, которые напрямую формируют политику в отношении тех или иных государств, даёт большую возможность донести голос протеста», — заявил Гегелия.



По словам одного из лидеров «Оппозиционного альянса» и «Коалиции за изменения» Зураба Гирчи Джафаридзе, на встрече будет обсуждаться ситуация, существующая в Грузии.



«На встрече будет обсуждаться существующая в Грузии ситуация. Я, как представитель альянса, намерен говорить о том, каковы планы альянса, как мы оцениваем ситуацию и как видим выход из неё... Думаю, главное - это мобилизация граждан и убеждение их в том, что этот режим может быть побеждён только большим количеством людей, если мы все объединимся», — заявил Зураб Джафаридзе.



Напомним, что в Грузии с визитом находятся члены делегации стран «Веймарского треугольника»: директор политического департамента Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии Федерального министерства иностранных дел Германии Никлас Вагнер, директор департамента континентальной Европы Министерства Европы и иностранных дел Франции Брис Рокфей и заместитель директора департамента восточного соседства и расширения Министерства иностранных дел Польши Майкл Гиергон.



По информации администрации правительства, делегация «Веймарского треугольника» встретилась с руководителем администрации Леваном Жоржолиани.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





