Функция признания образования, полученного за рубежом, передана общеобразовательным учреждениям

16.04.2026 15:14





Признание общего образования, полученного за рубежом, больше не будет входить в компетенцию Национального центра развития качества образования. Указанная функция полностью будет передана общеобразовательным учреждениям.



Министерство образования и науки Грузии представило на рассмотрение парламента поправки в закон «Об общем образовании», согласно которым признание общего образования, полученного в период обучения за рубежом, будет определено обязанностью школ в соответствии с порядком, установленным приказом министра.



С учётом этих изменений, помимо документа, подтверждающего полное общее образование, становится возможным приравнивание документа, подтверждающего образование, полученное в рамках признанной за рубежом общеобразовательной программы, к документу, подтверждающему базовое образование.



Также в закон «Об общем образовании» добавляется статья, согласно которой юридические лица, реализующие в Грузии признанные за рубежом общеобразовательные программы, будут подлежать процессу авторизации. Авторизация должна быть получена на той ступени общего образования, на которой реализуется признанная за рубежом общеобразовательная программа.



Кроме того, с учётом законопроекта, учащийся признанной за рубежом общеобразовательной программы получит право пользоваться мобильностью в порядке, установленном законодательством.



Согласно действующему законодательству, признание образования, полученного за рубежом, осуществляет Национальный центр развития качества образования, в полномочия которого, в том числе, входит признание общего образования, полученного за рубежом, что, в свою очередь, является предусловием для продолжения обучения в образовательных учреждениях Грузии для учащихся, прибывших из-за рубежа. К заявлению, поданному в центр по вопросу признания общего образования, полученного в период обучения за рубежом, должно прилагаться заключение принимающей школы о соответствии полученного за рубежом общего образования. Для подготовки данного заключения общеобразовательное учреждение устанавливает соответствие предметов, указанных в представленной заинтересованным лицом документации, обязательным предметам, предусмотренным национальным учебным планом. В заключении указываются предметы, изученные лицом в период обучения за рубежом, которые соответствуют обязательным предметам национального учебного плана, а также оценки по этим предметам, полученные в результате перевода в систему оценивания, предусмотренную национальным учебным планом. Именно на основании данного заключения Национальный центр развития качества образования принимает решение о признании или об отказе в признании общего образования, полученного в период обучения за рубежом.



Как разъясняет Министерство образования и науки, в международной практике полномочие по признанию общего образования, полученного в период обучения за рубежом, предоставлено школам, и участие центра в данном процессе не соответствует международной практике.



«Была изучена практика следующих государств: Нидерланды, Германия, США, Испания, Франция, Словакия, Исландия, Хорватия, Румыния, Израиль, Австралия, Турция, Монако, Сербия, Молдова, Босния и Герцеговина. В указанных государствах признание общего образования, полученного в период обучения, осуществляется общеобразовательными учреждениями без участия соответствующего национального агентства по развитию качества образования.



Кроме того, в соответствии с Конституцией Грузии начальное и базовое образование является обязательным. Соответственно, право на общее образование является гарантированным Конституцией правом, и независимо от того, какое решение примет центр, учащийся вправе, в соответствии с Конституцией Грузии, продолжить обучение в классе, указанном в документе о признании/отказе в признании. В случае, если из документа о признании/отказе в признании образования не определяется, в каком классе лицо получало образование, оно зачисляется в класс, соответствующий возрасту, либо, с его согласия, в более низкий класс.



Соответственно, центр в определённой степени имеет формальную роль, поскольку независимо от того, какое решение он примет - положительное или отрицательное, учащийся вправе продолжить получение образования в соответствующем классе», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.





