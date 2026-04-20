Папуашвили вручил почетную медаль парламента Грузии председателю Милли Меджлиса Азербайджана
20.04.2026 15:12
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили вручил почётную медаль парламента Грузии председателю Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахибе Гафаровой.
По информации пресс-службы парламента, новая парламентская награда — почётная медаль парламента — была вручена Сахибе Гафаровой за её особый вклад в углубление сотрудничества между Грузией и Азербайджаном, а также в развитие межпарламентских отношений.
Сахиба Гафарова стала первой, кто был награждён этой медалью, учреждённой в соответствии с новым регламентом законодательного органа.
«Сахиба Гафарова внесла особый вклад в углубление отношений между законодательными органами двух стран. В период её председательства значительно активизировались связи между парламентом Грузии и Милли Меджлисом Азербайджанской Республики на всех уровнях, а также состоялся ряд успешных высокоуровневых визитов.
Следует отметить, что в марте 2025 года в рамках официального визита Сахибы Гафаровой в Грузию было подписано соглашение о взаимопонимании между парламентом Грузии и Милли Меджлисом Азербайджанской Республики, которое направлено на дальнейшее укрепление регулярных контактов между парламентскими группами дружбы, профильными комитетами и сотрудниками законодательных органов, а также на обмен опытом и развитие сотрудничества в рамках международных парламентских форматов», — говорится в сообщении парламента Грузии.
