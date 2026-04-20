Министр внутренних дел Грузии принял участие в Международном форуме по борьбе против наркотических угроз
20.04.2026 15:19
Министр внутренних дел Грузии Гека Геладзе в рамках официального визита в Республику Узбекистан принял участие в международном форуме под названием «Борьба с транснациональными наркотическими угрозами, направленными против общественного здоровья и безопасности».
Форум прошёл в городе Самарканд и был организован Управлением ООН по наркотикам и преступности и Администрацией президента Узбекистана.
На форуме обсуждались существующие вызовы и новые тенденции в сфере незаконного оборота наркотиков. Особое внимание было уделено важности укрепления международного сотрудничества в этой сфере.
В рамках мероприятия прошла пленарная сессия высокого уровня и тематические дискуссии с участием руководителей соответствующих ведомств разных стран, экспертов отрасли, а также представителей международных и региональных организаций, включая ОБСЕ, Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC), Всемирную организацию здравоохранения (WHO), Интерпол, Европол, Всемирную таможенную организацию (WCO) и Международный комитет по контролю над наркотиками ООН (INCB).
